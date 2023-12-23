Бывший гонщик Ф-1 назвал своего фаворита в составе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, австриец Кристиан Клин высказался о составе пилотов команды «Феррари».

«В этом году Карлос Сайнс показал, что у него тоже есть, что предложить команде. У «Феррари» хороший состав. Два гонщика, которые отлично ладят между собой. Они подталкивают друг друга, потому что у них разные сильные стороны. У Леклера немного больше естественного таланта, но Карлос очень трудолюбивый. Такая динамика работает очень хорошо.

Непонятно, кто из них сильнее? У меня точно такое же чувство. Я не думаю, что в «Феррари» есть пилот номер один. Если говорить о чистой скорости, то, возможно, это Леклер. Но, на мой взгляд, оба их пилота очень хороши. Если спросить команду, то вряд ли там смогут назвать первого номера, потому что у них обоих есть сильные стороны. Сайнс тоже ими пользуется. Он вносит очень хороший вклад и является настоящим бойцом и умный парнем.

Я не думаю, что на данный момент у них есть гонщик номер один. Однако, если у них будет лучшая машина и они будут бороться между собой за титул чемпиона мира, я думаю, Леклер выйдет на первое место. У него просто немного больше естественной скорости.

Что «Феррари» может показать в следующем году? Всё зависит от машины. Они собираются построить новую машину с другой концепцией. Я надеюсь, что они сделают шаг вперёд и что команды станут ближе друг к другу. В последней части сезона они уже стали сильнее и почти догнали «Мерседес» в борьбе за второе место в чемпионате. В следующем году им нужно сделать ещё один шаг», — приводит слова Клина Racingnews365.