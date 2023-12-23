Бывший гонщик Ф-1 оценил первый сезон Вассёра во главе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 австриец Кристиан Клин подвёл итоги первого года работы Фредерика Вассёра на посту руководителя команды «Феррари».

«Как бы я оценил дебютный год Вассёра во главе «Феррари»? Хороший вопрос. Я считаю, что он хорошо интегрировался в команду, хотя на это нужно время.

Лично я высокого мнения о Фреде. Он мне нравится как человек, и теперь у него есть шанс действительно изменить ситуацию в «Феррари». На это нужно время. Они прошли этот сезон немного ровнее, чем предыдущие.

Мы видим, что в команде стало немного меньше хаоса с точки зрения стратегии, за исключением, может быть, Гран-при Абу-Даби. Атмосфера внутри команды стала немного спокойнее. Теперь вопрос заключается в том, как сделать следующий шаг и как разработать более быструю машину, чтобы у них не было проблем с износом шин во время гонок и им больше не приходилось выжимать из машины всё», — приводит слова Клина Racingnews365.