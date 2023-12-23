Льюис Хэмилтон назвал лучший момент минувшего сезона Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон назал Гран-при Венгрии, где он стал победителем квалификации, лучшим моментом минувшего сезона.

«Я думаю, что Будапешт был лучшим моментом сезона. Мне нравится эта трасса, плюс там нам удалось опередить «Ред Булл». Это дало нам надежду и ощущение, что если мы продолжим бороться, то можем достичь их уровня. Когда я впервые сел за руль нашего болида в феврале, то не надеялся, что смогу завоевать поул.

С нашим прогрессом, которого мы добились в Остине, нам не хватило совсем немного, чтобы побороться за победу. Это доказывает, что наша машина все больше похожа на конкурентоспособную. Управлять автомобилем становится всё приятнее, но это всё ещё не машина, способная побеждать в гонках. Нам нужно это исправить к 2024 году.

Я очень хочу, чтобы в феврале следующего года, машина не была точной копией текущей, и ощущения не были такими же, и я уверен, что этого не произойдёт», — приводит слова Хэмилтона