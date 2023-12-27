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Ральф Шумахер — о Михаэле: всё не так, как было раньше

Ральф Шумахер — о Михаэле: всё не так, как было раньше
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о своём брате, семикратном чемпионе «Королевских гонок» Михаэле Шумахере.

«Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь порой несправедлива. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошёл этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая даёт современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», — приводит слова Ральфа Daily Express со ссылкой на Bild.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о состоянии здоровья прославленного гонщика поступает нерегулярно. В семье Шумахера информацию о его здоровье комментируют редко.

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