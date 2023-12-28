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Источник: шасси нового болида «Ред Булл» не прошло краш-тест ФИА

Источник: шасси нового болида «Ред Булл» не прошло краш-тест ФИА
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Команда «Ред Булл» провела неудачный обязательный краш-тест нового шасси болида RB20, который команда готовит к сезону 2024 года, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, новое шасси не прошло краш-тест, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА). Носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока. Сообщается, что австрийская команда намеренно пошла на риск ради снижения веса машины, но он не оправдался. Шасси будет доработано и пройдёт повторный краш-тест в начале 2024 года.

Также сообщается, что презентация нового болида команды RB20 была запланирована на 10 февраля 2024 года, но теперь сроки могут быть сдвинуты ближе к предсезонным тестам, которые пройдут с 21 по 23 февраля. Официально «Ред Булл» ещё не называл дату презентации нового автомобиля.

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