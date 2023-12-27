Дэвид Култхард: даже я мог бы выиграть титул за рулём болида RB 19

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард принял участие в тестах команды «Ред Булл» за рулём чемпионского болида RB 19.

«RB19, пожалуй, самая успешная машина, когда-либо участвовавшая в гонках Формулы-1. Я умолял Кристиана Хорнера весь год, с начала сезона, упрашивая дать мне возможность испытать этого монстра на гоночной трассе. Какая привилегия, какая честь пилотировать эту впечатляющую машину. Наверное, даже я мог бы выиграть титул на этом болиде», — рассказал Култхард в видео, опубликованном на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.

Напомним, Култхард находился в составе «Ред Булл» во времена становления команды. Его приглашали как опытного гонщика, который должен был помочь во многих вопросах. Британец был боевым пилотом команды в период с 2005 по 2008 год.