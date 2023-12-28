Жан Тодт предостерёг «Ред Булл» в связи с доминированием в Формуле-1

Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт рассказал, что нет никакой гарантии, что «Ред Булл» продолжит доминировать в Формуле-1. При этом вспомнив «Феррари» в 2005 году.

«Ред Булл» построили команду-победителя с экстраординарным пилотом, очень профессиональным, умным в гонке. Фантастический талант. Но разве вы не помните 2005 год? Та же команда, те же пилоты после триумфального сезона. У нас был Шумахер, но мы были неконкурентоспособны.

Мы вернули себе скорость в 2006 году, но проиграли из-за проблем с надёжностью. После этого Михаэль объявил о своём первом прощании с Формулой-1», – приводит слова Тоста PlanetF1.

Напомним, в сезоне-2023 болиды «Ред Булл» победили во всех гонках, за исключением одной, которая прошла в Сингапуре, где сильнейшим оказался Карлос Сайнс («Феррари»).