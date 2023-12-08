Источник: Вольф угрожал Тодту уходом Хэмилтона из Ф-1 из-за инцидента с Маси

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф угрожал прошлому директору Международной федерации автоспорта (ФИА) Жану Тодту, что пилот Льюис Хэмилтон покинул бы Формулу-1, если бы Майкл Маси не ушёл с поста гоночного директора «Королевских гонок».

Отметим, что на Гран-при Абу-Даби 2021 года Маси в конце гонки допустил ошибку, из-за которой чемпионом мира стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а не Льюис Хэмилтон.

«Он хочет контролировать каждую вещь. Он суёт свой нос во все дела. Вольф по сути приставил револьвер к голове Жана Тодта и сказал, что либо уходит Майкл Маси, либо Льюис Хэмилтон покидает Формулу-1», – приводит слова неназванного высокопоставленного человека из Формулы-1 Daily Mail.

Отметим, что Ферстаппен после скандального Гран-при Абу-Даби 2021 года к 2023 году стал трёхкратным чемпионом мира.