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Эдриан Ньюи объяснил, почему новые правила выгодны «Ред Булл», но не «Феррари»

Эдриан Ньюи объяснил, почему новые правила выгодны «Ред Булл», но не «Феррари»
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал интересную историю о том, как в команде отнеслись к новым техническим правилам Формулы-1, касающимся днища болида.

«Самое интересное в этом было то, что, когда в прошлом году было объявлено об изменениях, мы обсуждали это внутри команды. Некоторые из наших парней говорили: «Нет, мы должны серьёзно бороться с этим».

Но я с самого начала придерживался мнения, что на самом деле в скоростных поворотах в прошлом году мы, вероятно, отставали от «Феррари». У нашей машины возникали проблемы на очень высокой скорости, так что на самом деле такое изменение могло бы нас устроить, поэтому мы не слишком настаивали на этом. Оказалось, что нас это устроило», — приводит слова Ньюи The Race.

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