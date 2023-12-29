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Президент ФИА рассказал об одной из главных проблем автоспорта

Президент ФИА рассказал об одной из главных проблем автоспорта
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что организация собирается заняться вопросом слишком высоких расходов в картинге.

«Кто может позволить себе платить € 275 тыс. [за сезон] за своего 10-летнего ребёнка? Это невозможно. Картинг — это очень дорого. Поэтому мы хотим стандартизировать требования, а затем — снизить затраты. В конце концов, мы хотим видеть рост автоспорта.

Все гонщики Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 пришли из картинга. И именно с этого нам нужно начинать», – приводит слова бен Сулайема PlanetF1.

Напомним, многие СМИ и известные люди в Формуле-1 недовольны действиями бен Сулайема. Среди причин недовольства президентом ФИА называются его сексистские высказывания, слова о возможном возвращении скандального гоночного директора Майкла Маси и расследование, которое ФИА начала в связи с возможной утечкой информации от руководителя одной из команд.

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