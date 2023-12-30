Кристиан Хорнер и Рон Деннис получили королевские награды за вклад в развитие автоспорта

Король Великобритании Карл III провёл церемонию награждения, на которой он отметил заслуги выдающихся представителей различных сфер общества, сообщает GPFans.

По информации источника, сразу два представителя автоспорта удостоились высочайших наград в тот вечер. Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был повторно награждён Орденом Британской Империи за развитие автоспорта, теперь ему присвоено звание Командора Ордена Британской империи. Также на церемонии был отмечен вклад бывшего главы «Макларена» Рона Денниса, который получил аналогичную награду, и был посвящён в рыцари.

В текущем сезоне «Ред Булл» под руководством Хорнера досрочно выиграл Кубок конструкторов, а пилоты команды заняли два первых места в личном зачёте.

Рон Деннис проработал в «Макларене» более 35 лет, 28 из которых он был руководителем коллектива.