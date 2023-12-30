Новый болид «Альпин» не прошёл краш-тест ФИА. Причины те же, что у «Ред Булл»

Команда «Альпин» не смогла пройти обязательный краш-тест нового болида, который готовят к сезону 2024 года, сообщает Formula1a.uno.

По информации источника, новое шасси «Альпин» не прошло краш-тест, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА). Сообщается, что причина в том, что команда намеренно пошла на риск ради снижения веса машины, но он не оправдался. Инженерам придётся доработать текущую версию шасси, сделав её более прочной, и пройти повторный краш-тест.

Ранее сообщалось, что по аналогичной причине краш-тест нового шасси завалила команда «Ред Булл».

Отметим, что команды смогут приступить к работе не ранее 2 января, потому что сейчас в Формуле-1 действуют обязательные для всех новогодние каникулы, в рамках которых запрещена любая деятельность на базе коллективов.