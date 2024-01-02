Мартин Брандл высказался о возможном введении весовых гандикапов в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о возможном изменении форматов уикендов со спринтами в «Королевских гонках». В частности, он отметил, что внедрение реверсивной стартовой решётки не принесёт ожидаемых результатов.

«Если мы изменим формат ещё раз, это должно быть навсегда. Нельзя продолжать валять дурака. Мне не нравится столько проб и ошибок в Формуле-1. Моё мнение таково: худшая спринтерская гонка по-прежнему значительно интереснее, чем лучшая сессия любой второй свободной практики.

Я думаю, что Ф-1 следует держаться подальше от таких вещей, как дополнительный весовой гандикап быстрейшим пилотам или аналогичным видам замедления. Формула-1 – это совершенство, а не какое-то выстраивание решётки путём жребия и тому подобного.

И при нынешнем устройстве Ф-1, если вы решите использовать реверсивную стартовую решётку, команды сразу же поймут, насколько быстро или медленно им нужно проходить круги [чтобы получить преимущество]», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sport.