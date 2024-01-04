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Один из бывших руководителей «Альпин» может вернуться в MotoGP

Один из бывших руководителей «Альпин» может вернуться в MotoGP
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Бывший директор «Альпин» по проектам расширения гоночной активности Давиде Бривио, покинувший французскую команду в декабре, может перейти в MotoGP, сообщает Gazzetta.

Он является возможным преемником Лина Джарвиса в «Ямахе». 2024 год может стать последним годом для Джарвиса в качестве управляющего директора японского производителя.

Стоит отметить, что Бривио уже был менеджером команды «Ямаха» в 2004–2010 годах.

Бривио активно связывали с масштабной перестройкой «Хонды», когда он подтвердил свой уход из Формулы-1. Период работы в «Альпин», включавший изменение его должностных обязанностей, завершился на год раньше запланированного срока, и предполагалось, что это позволит Бривио вернуться в паддок MotoGP. Но переход в «Хонду» так и не состоялся, и теперь «Ямаха» может стать идеальным вариантом для специалиста.

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