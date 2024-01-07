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Жан Тодт назвал черту личности Михаэля Шумахера, которая сделала его великим

Жан Тодт назвал черту личности Михаэля Шумахера, которая сделала его великим
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Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился мнением о том, что характер и желание не стоять на месте сделали немецкого пилота Михаэля Шумахера великим.

«Несмотря на весь талант и умение управлять болидом, в конце концов, чемпионы есть чемпионы, потому что у них есть желание продолжать совершенствоваться. И эта воля подпитывается головой.

Именно эта черта была чрезвычайно ярко выражена у Михаэля. Это также означало, что если он падал, то быстро поднимался и становился ещё сильнее», – приводит слова Тоста Auto Bild.

Напомним, Тодт возглавлял «Феррари» с 1993 по 2007 год. Шумахер присоединился к итальянской команде в 1995 году, после чего выиграл с «Феррари» пять титулов — в 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

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