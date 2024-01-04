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Экклстоун – о восьмом титуле Хэмилтона: надеюсь, у него получится

Экклстоун – о восьмом титуле Хэмилтона: надеюсь, у него получится
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира и обойти легендарного Михаэля Шумахера по количеству титулов в карьере.

«Я надеюсь, что у него это получится. Тогда он вошёл бы в историю», – приводит слова Экклстоуна Mirror.

Напомним, Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер являются рекордсменами по количеству завоёванных титулов в истории Формулы-1. Британец и немец семь раз становились чемпионами мира. Хэмилтон завоевал один титул, выступая за «Макларен», а остальные шесть выиграл в составе «Мерседеса». Шумахер, в свою очередь, дважды взял титул с «Беннетоном» и пять раз сделал это с «Феррари».

Отметим, что Хэмилтон в последний раз становился чемпионом мира в 2020 году.

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