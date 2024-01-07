Варела выиграл первый этап «Дакара» после нападения пиратов на судно с его мотовездеходом

Гонщики Родриго Варела и Энио Боццано смогли выйти на старт ралли «Дакар» и стали его победителями, несмотря на задержку, вызванную нападением пиратов на грузовое судно, перевозившее их мотовездеход в Саудовскую Аравию.

Кораблю удалось спастись от пиратов, но для этого ему пришлось отклониться от маршрута, и теперь он огибал африканский континент на пути к конечному пункту назначения. Это увеличило бы время прибытия на 20 дней, что сделало бы участие пары в гонке нецелесообразным.

«Мы нашли в Португалии автомобиль Can-Am, принадлежащий гонщику, который приехал в Бразилию, чтобы участвовать с нами в ралли Сертоес. Но нам пришлось в спешке вносить изменения и адаптации. К счастью, все получилось, и мы прошли проверку на «Дакаре», — приводит слова Варелы Autosport.