Эдди Джордан назвал самого недооценённого пилота в истории Ф-1

Бывший владелец Формулы-1 Эдди Джордан назвал, по его мнению, самого недооценённого пилота в истории «королевских гонок». Им оказался немец Хайнц-Харальд Френтцен.

«Френтцен был самым недооценённым гонщиком в истории, он делал невероятные вещи. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что он был таким же быстрым, как и Михаэль Шумахер, когда они выступали в одной команде спорткаров. У него просто не было веры в то, что он может стать чемпионом, а пилотам это необходимо», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, Френтцен дебютировал в Формуле-1 в 1994 году, на три года позже Шумахера, и в своём дебютном сезоне стал 13-м. Лучший результат Френтцен показал в 1997 году, когда завершил чемпионат на втором месте, уступив только Жаку Вильнёву (Михаэль Шумахер был дисквалифицирован за столкновение).