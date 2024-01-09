Финский пилот «Стейк» Валттери Боттас рассказал о реструктуризации внутри команды.

«Некоторые люди ушли, некоторые пришли. Люди перешли на другие должности, даже в инженерную команду. Мы провели некоторую реструктуризацию внутри команды, о которой, вероятно, мало кто знает.

Это было необходимо. Нам нужно было что-то изменить, а перемены — это хорошо. Это то, что нам было нужно. Поэтому у меня есть надежды на этот год.

С точки зрения настроек она (прошлогодняя машина) была довольно хороша. У нас не было больших проблем с управляемостью, нам больше не хватало чистой производительности», — приводит слова Боттаса Speedcafe.

В прошедшем сезоне Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов (16 баллов). Сам Валттери стал 15-м в общем зачёте пилотов, набрав 10 очков.