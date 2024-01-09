Бывший пресс-секретарь Терезы Мэй возглавил один из отделов «Уильямса»

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о назначении Крейга Вудхауса на пост руководителя отдела коммуникации.

«Мы рады приветствовать Крейга Вудхауса в качестве нового руководителя отдела коммуникаций команды. В своей новой роли Крейг будет играть ключевую роль в совершенствовании глобальной коммуникационной стратегии команды и будет тесно сотрудничать с высшим руководством, организуя деятельность всех внутренних и внешних коммуникаций.

Крейг привнесёт свой богатый опыт в политике, бизнесе и журналистике, поскольку наша команда намерена продолжать укрепляться на трассе и за её пределами.

Крейг присоединяется к нам из Департамента культуры, СМИ и спорта, где он был директором по коммуникациям. Бывший пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, Крейг также занимал должность директора по коммуникациям в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. До работы в сфере связей с общественностью Крейг в течение 10 лет работал журналистом в некоторых из самых известных изданий Великобритании.

В качестве руководителя отдела коммуникаций Крейг будет руководить взаимодействием «Уильямса» со средствами массовой информации и разрабатывать стратегии эффективного общения с персоналом, клиентами и партнёрами», — сообщила пресс-служба «Уильямса».