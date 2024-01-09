Макс Ферстаппен лишился крупного спонсора

Нидерландская сеть магазинов Jumbo приняла решение прекратить сотрудничество с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом сообщил генеральный директор голландской компании Том ван Вин.

«В последние годы мы потеряли свою направленность. Мы стали очень активно заниматься спонсорством. Но когда вы смотрите на успехи спортсменов и команд, то должны спрашивать себя, подходит ли это нам. Ферстаппен – чемпион мира. Однако мы – голландская компания-супермаркет, при этом даже не самая крупная. Мы больше вкладываем десятки миллионов в спортивное спонсорство», – заявил Том ван Вин в интервью De Volkskrant.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является трёхкратным чемпионом Формулы-1. Он побеждал в следующих сезонах: 2021, 2022 и 2023.