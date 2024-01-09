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Экс-пилот Формулы-1 назвал гонщика, который может достичь уровня Хэмилтона и Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 назвал гонщика, который может достичь уровня Хэмилтона и Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал, какой пилот в будущем может достичь уровня Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» или Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл». Эксперт предположил, что таковым окажется гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Норрис – тот парень, который в будущем сможет добраться до уровня Ферстаппена и Хэмилтона. В прошлом сезоне на него несколько раз оказывал серьёзное давление Пиастри, особенно в квалификации, но после этого Норрис показал, что он лучше. По воскресеньям он действительно был намного быстрее, чем Пиастри. Мне интересно узнать, как Оскар проявит себя во второй год в Ф-1. Такой дебютный сезон накладывает некую ответственность и увеличивает давление», — приводит слова Альберса De Telegraaf.

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