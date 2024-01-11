Лидер зачёта внедорожников Аль-Раджи сошёл на шестом этапе «Дакара»

Лидер престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников Язид Аль-Раджи из команды «Тойота» сошёл с дистанции на шестом этапе.

Аль-Раджи не смог отремонтировать свой автомобиль Toyota Hilux после аварии и сошёл с дистанции. Если команда успеет привести автомобиль в порядок, то Язид сможет принять участие в седьмом этапе, но не будет иметь шансов на общую победу.

После пятого этапа Аль-Раджи выигрывал у ближайшего преследователя более девяти минут.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после этапа 5:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») – 17:24.04.

2. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +9.03.

3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +11.31.

4. Маттиас Экстрём («Ауди») +22.58.

5. Матьё Серрадори («Сенчури») +31.00.