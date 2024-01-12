«Лучший руководитель, который у меня был». Сотрудники «Хааса» разочарованы уходом Штайнера

Издание PlanetF1 опубликовало анонимные интервью с несколькими сотрудниками команды Формулы-1 «Хаас», в которых те высказались о неожиданном для многих уходе Гюнтера Штайнера с поста руководителя коллектива.

«Он лучший руководитель команды, который у меня когда-либо был, а я работал со многими. С Гюнтером ты никогда ни в чём не сомневаешься. Ты всегда знаешь, что происходит. Он никогда не увиливает и всегда говорит правду. Если я в чём-то облажался, он приходил ко мне и говорил: «Что, чёрт возьми, ты делаешь? Возьми себя в руки!» В нашем спорте многим нравится такой подход. Если ты совершаешь ошибку, то всегда знаешь об этом. Мне не нужно, чтобы кто-то пытался объяснить мне это другими словами. И, с другой стороны, если ты хорошо поработал, Гюнтер всегда был рядом, мог похлопать тебя по плечу и сказать: «Дружище, ты отлично справился!» — рассказал один из бывших подчинённых Штайнера.

«Штайнер – отличный человек. Он не занимался микроменеджментом, но при этом контролировал всё. Он не обязан был ходить и разговаривать со всеми сотрудниками и отделами, но он это делал, потому что хотел быть в курсе всего. Иногда он бывал резок: «Просто пойди, чёрт возьми, и исправь это!» Вот каким он мог быть. В других ситуациях он мог предложить поговорить и вместе разобраться с той или иной проблемой», — добавил другой сотрудник команды.