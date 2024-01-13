Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лидер «Дакара-2024» в зачёте мотовездеходов дисквалифицирован

Лидер «Дакара-2024» в зачёте мотовездеходов дисквалифицирован
Комментарии

Стюарды ралли «Дакар-2024» объявили о том, что действующий лидер зачёта мотовездеходов-прототипов (Challenger) Эрик Гочал дисквалифицирован за нарушение технического регламента Международной автомобильной федерации (ФИА).

Согласно официальному заявлению, два экипажа польского коллектива Energylandia Rally Team были отстранены от соревнований из-за использования в конструкции сцепления карбона, несмотря на то, что это запрещено правилами. В полный список входит использование титана, магния, керамики и композитных материалов.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android