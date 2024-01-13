Лидер «Дакара-2024» в зачёте мотовездеходов дисквалифицирован

Стюарды ралли «Дакар-2024» объявили о том, что действующий лидер зачёта мотовездеходов-прототипов (Challenger) Эрик Гочал дисквалифицирован за нарушение технического регламента Международной автомобильной федерации (ФИА).

Согласно официальному заявлению, два экипажа польского коллектива Energylandia Rally Team были отстранены от соревнований из-за использования в конструкции сцепления карбона, несмотря на то, что это запрещено правилами. В полный список входит использование титана, магния, керамики и композитных материалов.