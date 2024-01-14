Лёб выиграл 7-й этап «Дакара» и стал вторым в зачёте внедорожников. У Экстрёма проблемы

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб стал победителем седьмого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Второй результат показал Лукас Мораес («Тойота»), а третий — Нассер аль-Аттия («Продрайв»).

Отметим, Маттиас Экстрём, шведский гонщик «Ауди», до сегодняшнего дня занимал вторую строчку зачёта ралли-рейда «Дакар». Но сегодня у его внедорожника возникли серьёзные технические проблемы – неполадки возникли в задней части машины. Экипажу пришлось остановиться посреди пустыни и приступить к ремонту, но вскоре стало понятно, что своими силами справиться не удастся.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Седьмой этап:

1. Себастьен Лёб («Продрайв») — 4:56.39.

2. Лукас Мораес («Тойота») +07.06.

3. Нассер аль-Аттия («Продрайв») +09.47.

4. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +10.31.

5. Герлен Шишери («Тойота») +10.37.

6. Матьё Серрадори («Сенчури») +11.01.

7. Вайдотас Зала («Тойота») +12.57.

8. Роман Дюма («Тойота») +15.40.

9. Сет Кинтеро («Тойота») +17.16

10. Денис Кротов («Тойота») +23.13.

Положение после семи этапа :

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 30:06.42.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +19.00.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:00.00.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:30.50.