Лёб выиграл 7-й этап «Дакара» и стал вторым в зачёте внедорожников. У Экстрёма проблемы

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб стал победителем седьмого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Второй результат показал Лукас Мораес («Тойота»), а третий — Нассер аль-Аттия («Продрайв»).
Отметим, Маттиас Экстрём, шведский гонщик «Ауди», до сегодняшнего дня занимал вторую строчку зачёта ралли-рейда «Дакар». Но сегодня у его внедорожника возникли серьёзные технические проблемы – неполадки возникли в задней части машины. Экипажу пришлось остановиться посреди пустыни и приступить к ремонту, но вскоре стало понятно, что своими силами справиться не удастся.
«Дакар»-2024. Внедорожники. Седьмой этап:
1. Себастьен Лёб («Продрайв») — 4:56.39.
2. Лукас Мораес («Тойота») +07.06.
3. Нассер аль-Аттия («Продрайв») +09.47.
4. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +10.31.
5. Герлен Шишери («Тойота») +10.37.
6. Матьё Серрадори («Сенчури») +11.01.
7. Вайдотас Зала («Тойота») +12.57.
8. Роман Дюма («Тойота») +15.40.
9. Сет Кинтеро («Тойота») +17.16
10. Денис Кротов («Тойота») +23.13.
Положение после семи этапа :
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 30:06.42.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +19.00.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:00.00.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:30.50.