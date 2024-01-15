«Это обескураживает!» Экстрём раскритиковал «Ауди» за поломку своей машины

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём высказался о своём выступлении на ралли-марафоне «Дакар-2024». Напомним, Экстрём стал победителем восьмого этапа в зачёте внедорожников, однако лишился шансов на победу из-за поломки на предыдущем отрезке.

«У нас была хорошая позиция. Я наслаждался от начала и до конца. У нас не возникло проблем, так что день получился хорошим.

Вчера у задней левой подвески отпали три гайки, она отвалилась и сломалась, пришлось ждать помощи для замены деталей. Меня обескураживает, что мы как команда не можем как следует собрать машину, когда мы в таком хорошем положении по итогам первой недели. Это обескураживает, учитывая, что был шанс подняться на подиум. Для меня это крупнейшее достижение в автоспорте, и я буду долго расстраиваться из-за того, что произошло вчера, но теперь это история, и мы должны извлечь опыт», — приводит слова Экстрёма пресс-служба «Дакара».