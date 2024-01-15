Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сайнс увеличил отрыв от Лёба после 8-го этапа «Дакара» во внедорожниках, Аль-Аттия сошёл

Шведский гонщик Маттиас Экстрём стал победителем восьмого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Вторым был француз Стефан Петерансель, а топ-3 замкнул Герлен Шишери (тоже из Франции).

Лидер зачёта Карлос Сайнс-старший был четвёртым, увеличив отрыв от Себастьена Лёба, оказавшегося 10-м.

Напомним, пятикратный чемпион «Дакара катарский гонщик Нассер Аль-Аттия при прохождении восьмого этапа столкнулся с техническими проблемами из-за поломки двигатели и в итоге был вынужден сняться с соревнований.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Восьмой этап:

1. Маттиас Экстрём («Ауди») — 3:16.15.

2. Стефан Петерансель («Ауди») +3.45.

3. Герлен Шишери («Тойота») +4.10.

4. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +6.13.

5. Сет Кинтеро («Тойота») +8.52.

6. Гийом Де Мевиус («Тойота») +9.41.

7. Лукас Мораес («Тойота») +10.51.

8. Роман Дюма («Тойота») +11.11.

9. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11.18.

10. Себастьен Лёб («Продрайв») —12.00.

...12. Денис Кротов («Тойота») +16.46.

Положение после восьмого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.