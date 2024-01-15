Сайнс увеличил отрыв от Лёба после 8-го этапа «Дакара» во внедорожниках, Аль-Аттия сошёл

Шведский гонщик Маттиас Экстрём стал победителем восьмого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Вторым был француз Стефан Петерансель, а топ-3 замкнул Герлен Шишери (тоже из Франции).
Лидер зачёта Карлос Сайнс-старший был четвёртым, увеличив отрыв от Себастьена Лёба, оказавшегося 10-м.
Напомним, пятикратный чемпион «Дакара катарский гонщик Нассер Аль-Аттия при прохождении восьмого этапа столкнулся с техническими проблемами из-за поломки двигатели и в итоге был вынужден сняться с соревнований.
«Дакар»-2024. Внедорожники. Восьмой этап:
1. Маттиас Экстрём («Ауди») — 3:16.15.
2. Стефан Петерансель («Ауди») +3.45.
3. Герлен Шишери («Тойота») +4.10.
4. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +6.13.
5. Сет Кинтеро («Тойота») +8.52.
6. Гийом Де Мевиус («Тойота») +9.41.
7. Лукас Мораес («Тойота») +10.51.
8. Роман Дюма («Тойота») +11.11.
9. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11.18.
10. Себастьен Лёб («Продрайв») —12.00.
...12. Денис Кротов («Тойота») +16.46.
Положение после восьмого этапа:
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.