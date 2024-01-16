Lamborghini Huracan сразился с Tesla на соревнованиях по дрэг-рейсингу в США

На соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые прошли на стрипе Orland Speed World Dragway в Орландо, штат Флорида, в одном из заездов сошлись Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologato и Tesla Model 3. При этом участвовавший в заездах электромобиль был представлен с небольшим задним антикрылом.

Права на видео принадлежат ImportRace. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале ImportRace.

Несмотря на то, что водитель Tesla быстрее среагировал на сигналы светофора, быстрее дистанцию четверть мили преодолел Lamborghini — за 10,93 секунды против 11,84 у электромобиля. Одновременно с этим Huracan в ходе заезда достиг скорости в 212 км/ч, в то время как Tesla разогналась лишь до 114 км/ч.

Добавим, что в одном из дальнейших заездов эта Lamborghini проиграла в дуэли с Porsche 911 Turbo S, которая проехала четверть мили за 10,62, опередив Huracan на 0,25 секунды.

Напомним, что абсолютный рекорд для автомобиля Lamborghini Huracan на четверти мили составляет 6,98 секунды — такое время в ноябре прошлого года показал автомобиль от AMS Performance.