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«Куча мёртвых роботов». В США из-за морозов не работают Tesla — их невозможно зарядить

«Куча мёртвых роботов». В США из-за морозов не работают Tesla — их невозможно зарядить
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Владельцы электромобилей столкнулись с проблемами, вызванными заморозками в штате Иллинойс. В городе Чикаго столбик термометра опустился ниже отметки в 20 градусов мороза — и при такой температуре большинство из зарядных станций Tesla Supercharger перестали работать. В результате владельцы автомобилей этой марки не могут их зарядить. «У нас тут теперь куча мёртвых роботов», — прокомментировал ситуацию в сюжете телеканала FOX 32 Chicago один из автовладельцев.

Права на видео принадлежат FOX 32 Chicago. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале FOX 32 Chicago.

При этом, проблемы возникают даже при подключении Tesla к работающей станции. Дело в том, что при низкой температуре зарядка происходит намного медленнее, а расход энергии существенно увеличивается, поскольку её существенная часть уходит на прогрев элементов силовой установки.

Отмечается, что владельцы электромобилей других марок тоже столкнулись с проблемами.

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