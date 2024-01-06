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Автомобили Tesla отзывают ещё в двух странах. Компании необходимо обновить 3,5 млн машин

Автомобили Tesla отзывают ещё в двух странах. Компании необходимо обновить 3,5 млн машин
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Компания Tesla отзовёт свои электромобили с функцией Autopilot, проданные на территории Китая и Южной Кореи. Такое решение принято под давлением властей, пришедших к выводу, что система подаёт недостаточно явные сигналы о необходимости контроля со стороны водителя. Это, по данным регулирующих органов, может привести к опасным ситуациям, с которыми автопилот не способен справиться самостоятельно.

Ранее подобное решение было принято властями США, где Tesla пришлось отозвать два миллиона автомобилей. В Китае эта проблема затронула ещё 1,6 млн машин, а в Южной Корее будут отозваны около 64 тыс. Tesla.

Отмечается, что владельцам машины не нужно возвращать автомобили производителю — обновление программного обеспечения произойдёт по воздуху. После него система Autopilot будет подавать более явные сигналы о необходимости сохранения контроля над движением со стороны водителя.

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