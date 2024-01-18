Ральф Шумахер объяснил, почему «Феррари» не главный конкурент для «Ред Булл» в 2024 году

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о шансах «Феррари» навязать борьбу в следующем сезоне «Королевских гонок».

«Я бы не исключал такой вероятности, но, знаете, никогда не знаешь, чего ожидать от пилотов команды. Ведь они могут лидировать в гонке, а затем вдруг случится разворот или столкновение. Оба совершают глупые ошибки, которые очень часто меня удивляют.

Я думаю, Фредерик Вассёр в данный момент проделывает хорошую работу. Команда допускает меньше ошибок, здорово работает на пит-стопах. Однако сейчас я бы не рассматривал их как главного соперника, хотя, возможно, я ошибаюсь. Как бы то ни было, после первых тестов или первых двух гонок многое будет понятно. Тогда, как мне кажется, будет легче судить», — приводит слова Шумахера VNExplorer.net со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.