Лёб выиграл финальный этап «Дакара», но не сумел отобрать у Де Мевиуса общее второе место

Французский гонщик Себастьен Лёб, представляющий команду «Продрайв», выиграл заключительный, 12-й этап престижного ралли «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Гийом Де Мевиус показал второй результат, третье время у Карлоса Сайнса-старшего.
«Дакар»-2024. Внедорожники. 12-й этап:
1. Себастьен Лёб («Продрайв») – 1:39.41.
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +5.09.
3. Вайдотас Жала («Мини») +5.21.
4. Герлен Шишери («Тойота») +5.29.
5. Кшиштоф Холовчик («Мини») +12.37.
Карлос Сайнс-старший стал четырёхкратным победителем ралли-марафона «Дакар».
Положение после 12-го этапа:
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 48:15.18.
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:20.25.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +1:25.12.
4. Герлен Шишери («Тойота») +1:35.59.
5. Мартин Прокоп («Форд») +2:16.43.