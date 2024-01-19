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Лёб выиграл финальный этап «Дакара», но не сумел отобрать у Де Мевиуса общее второе место

Лёб выиграл финальный этап «Дакара», но не сумел отобрать у Де Мевиуса общее второе место
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Французский гонщик Себастьен Лёб, представляющий команду «Продрайв», выиграл заключительный, 12-й этап престижного ралли «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Гийом Де Мевиус показал второй результат, третье время у Карлоса Сайнса-старшего.

«Дакар»-2024. Внедорожники. 12-й этап:

1. Себастьен Лёб («Продрайв») – 1:39.41.
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +5.09.
3. Вайдотас Жала («Мини») +5.21.
4. Герлен Шишери («Тойота») +5.29.
5. Кшиштоф Холовчик («Мини») +12.37.

Карлос Сайнс-старший стал четырёхкратным победителем ралли-марафона «Дакар».

Положение после 12-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 48:15.18.
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:20.25.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +1:25.12.
4. Герлен Шишери («Тойота») +1:35.59.
5. Мартин Прокоп («Форд») +2:16.43.

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