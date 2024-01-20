McLaren, Ferrari, Lamborghini и Porsche свели в большой дрэг-битве

Сразу четыре спорткара известных марок сошлись в большой дрэг-битве, организованной Carwow. На прямой в четверть мили померялись скоростью Lamborghini Huracan Performante, Ferrari 296 GTB, McLaren 750S и Porsche 911 Turbo S.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Самым мощным двигателем в квартете участников обладает Ferrari 296 GTB — у неё под капотом 3-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 830 лошадиных сил. На втором месте по мощности — McLaren 750S с 4-литровым твин-турбо V8, который выдаёт 750 сил. У Porsche 911 Turbo S и Lamborghini Huracan Performante силове установки поскромнее — 650 и 640 лошадиных сил соответственно.

Быстрее всех дистанцию в итоге преодолел McLaren 750S — за 10,3 секунды. Ferrari, которая на 80 килограммов тяжелее 750S, и Porsche массой ещё на 170 килограммов больше, проехали трассу за 10,4 секунды. Самой медленной оказалась Lamborghini Huracan Performante — ей понадобилось 10,7 секунды.