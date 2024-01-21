Марко рассказал, почему в «Торо Россо» сделали выбор в пользу Ферстаппена, а не Сайнса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о том, почему в «Торо Россо» сделали выбор в пользу голландца Макса Ферстаппена, а не в пользу испанца Карлоса Сайнса.

«Сайнс, без сомнений, является отличным гонщиком. Он выступал наравне с Максом в «Торо Россо». Плохо для него было лишь то, что его напарником оказался именно Ферстаппен.

Атмосфера между пилотами в команде была довольно токсичной. При том, как тогда была устроена работа в команде, я не видел возможности сохранить его. Именно поэтому Карлос ушел в «Рено», потом в «Макларен», а затем оказался в «Феррари».

Долгое время Карлос жил в тени своего отца. Но он был очень быстр в младших сериях. На своих первых тестах в Формуле-1, в Сильверстоуне, он со старта был немного быстрее, чем Себастьян Феттель, который в тот момент был нашим эталоном.

Сайнс был почти на одном уровне с Ферстаппеном, почти… но, когда нам пришлось выбирать между Максом и Карлосом, мы знали, что нам нужно делать», – приводит слова Хельмута Марко Marca.