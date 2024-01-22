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Ральф Шумахер назвал пилота Ф-1, который никогда не ошибается в квалификациях

Ральф Шумахер назвал пилота Ф-1, который никогда не ошибается в квалификациях
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о 22-летнем австралийском пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Должен сказать, что я большой поклонник Оскара Пиастри. Единственное, кажется, что он всё ещё немного слаб с точки зрения гоночного темпа. Но его выступления в квалификациях потрясающие, он никогда не ошибается», — приводит слова Шумахера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 Пиастри занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 97 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис был шестым (205 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Не так давно известный журналист Питер Уиндзор высказал мнение, что Норрис может захотеть покинуть «Макларен» из-за Пиастри.

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