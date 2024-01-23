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Ральф Шумахер назвал экс-руководителя команды Ф-1, которого нужно пригласить «Хаасу»

Ральф Шумахер назвал экс-руководителя команды Ф-1, которого нужно пригласить «Хаасу»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что американской команде «Хаас» следовало бы пригласить бывшего руководителя «Альпин» Отмара Зафнауэра в помощь к новому боссу Аяо Комацу.

«Отмар — человек, который хорошо известен в Формуле-1. Кроме того, у него есть опыт. Одно дело — технические знания, но другое – выходить на поиск хороших специалистов. Я верю, что Отмар обладает такой дальновидностью и сможет привлекать новых людей для продвижения команды вперёд», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

Напомним, ранее «Хаас» возглавлял Гюнтер Штайнер. Специалист покинул команду 10 января. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

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