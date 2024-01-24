Глава «Альфа Таури» — о ребрендинге: мы хотим бороться за самые высокие места в Формуле-1

Генеральный директор команды Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») Питер Байер прокомментировал смену названия коллектива.

«Это фантастический шаг для нас – раскрыть новую индивидуальность и поприветствовать новых партнёров, потому что мы вступаем в новый этап истории команды в Формуле-1. Фаэнца вступает в новую эру гонок. Мы, с одной стороны, остаёмся верными свои корням как кузнице талантов для «Ред Булл», но теперь мы хотим сфокусировать наше внимание на борьбе за самые высокие места в Формуле-1. У нас есть смелое видение развития команды под руководством меня и Лорана Мекиса, так что получить для нашего путешествия таких ориентированных на будущее партнёров, как Visa и Cash App, очень захватывающе для нас», — приводит слова Байера пресс-служба «Альфа Таури».

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