Как простому студенту попасть в гоночную команду? И как заразить ребёнка любовью к гонкам?

Уже несколько лет в детском образовательно-игровом парке «Кидзания» в Москве работает стенд гоночной команды G-Drive Racing: в настоящем гоночном боксе дети от четырёх до 14 лет могут попробовать себя в роли инженера-механика гоночной команды. Сейчас расскажем, какие манипуляции могут проделать дети с гоночным прототипом и что делать родителям, если после посещения стенда их ребёнок понял, что хочет связать жизнь с гонками.

«Занимаемся делом, о котором я в 10 лет мог только мечтать!»

Зона G-Drive Racing находится недалеко от входа в парк. Если вы любите гонки, то вряд ли заставите себя пройти мимо, ведь внутри, в «боксах», стоит большой чёрно-оранжевый прототип, чётко ассоциирующийся с Ле-Маном.

«Это не муляж, — уточняет победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость, призёр «24 часов Ле-Мана» Роман Русинов. — Был маленький прототипчик, который мы превратили в некое подобие лемановского прототипа. Но нужно было его доработать так, чтобы не было острых деталей, чтобы он стал полностью безопасным».

Маленькие гости бокса после небольшого инструктажа сами, с помощью гайковёртов, могут поменять колёса, провести дозаправку, а также изменить угол атаки заднего антикрыла. При этом на стенде рассказывают о главных гоночных терминах, объясняют значение всех флагов и раскрывают устройство прототипа. 28 декабря гостями стенда вместе с Русиновым стали ещё два атлета G-Drive Racing — Анастасия Нифонтова и Никита Шиков. Три известных пилота рассказали о себе и ответили на вопросы про работу гоночной команды.

Анастасия Нифонтова и Роман Русинов помогают заменить колесо на прототипе Фото: Предоставлено брендом G-Drive

«Очень круто, когда есть возможность посмотреть на гоночную команду изнутри, — отмечает двукратная обладательница Кубка мира FIM по ралли-рейдам среди женщин Анастасия Нифонтова. — Помню, когда я была маленькой и мне очень нравились мотоциклы, то хотелось всё посмотреть, пощупать! А кроме «Уралов», у мужиков в гаражах ничего не было. Так что я просто завидую нынешним детям, у которых есть возможность прийти сюда».

«Мы занимаемся таким делом, о котором я в 10 лет мог только мечтать! — добавляет знаменитый дрифтер, двукратный вице-чемпион RDS GP Никита Шиков. — Для меня было самым большим счастьем пойти с папой в гараж, поковыряться в машине. А тут это не просто какая-то машина, а настоящий гоночный болид, очень красиво всё оформлено».

Отметим, что гостями знаменитых гонщиков на стенде стали подопечные благотворительного фонда «Найди семью». В ближайшие дни все Кидзо (так называются деньги в «Кидзании»), «заработанные» детьми за выполнение заданий в зоне бокса G-Drive Racing, будут конвертироваться в литры топлива для заправки транспорта и оказания комплексной помощи ребятам, оставшимся без родителей.

Дети пробуют самостоятельно заправить гоночный прототип Фото: Предоставлено брендом G-Drive

«Есть структура, которая позволяет сделать шаг вперёд, а дальше всё зависит от тебя»

А что же делать, если после посещения бокса ваш ребёнок возьмёт и скажет: «Папа и мама, я решил, что хочу работать в гонках»? О том, как пробиться в автоспорт студентам, мы расскажем чуть ниже, а пока приведём советы гонщиков G-Drive Racing для тех, кому ещё рано поступать в университет.

«Если кто-то из более старших детей, посетивших гоночную зону, захочет сразу попробовать себя в автоспорте, то я рекомендую зимний дрифт, — предлагает Шиков. — Есть специальные места, полигоны для этого — например, зимой действует ледовая трасса Вельяминово с прокатом машин для дрифта. Я в прошлом году по просьбе товарища тренировал там 10-летнего парня. И он показывал феноменальные успехи!»

«Если ребёнок уже понял, что хочет быть в гонках, то ему нужно понять, кем именно он хочет стать, — добавляет Нифонтова. — Нужно определяться и начинать двигаться в этом направлении: читать книги, готовиться, знакомиться со взрослыми, которые смогут помочь, ходить на дни открытых дверей в университетах… Нужно следовать за своей мечтой. Когда общество навязывает какие-то свои цели и стереотипы, а душа тянет к машинам, то не слушай тех, кто говорит, что гонки — это не профессия. Здесь можно быть инженером, дизайнером, механиком… Если душа тянется к этому, слушай себя!»

Никита Шиков и Роман Русинов поздравляют детей с посвящением в профессию инженера-механика Фото: Предоставлено брендом G-Drive

Ну а если возраст уже позволяет стать студентом, то рекомендуем обратить внимание на совместный проект Московского Политеха и G-Drive Racing: с 2022 года молодые специалисты этого вуза обеспечивают техническую поддержку команды на этапах российских соревнований по гонкам на выносливость. А те, кто проявил себя лучше всего, получают возможность устроиться в гоночную команду на постоянной основе.

«Я пришёл в G-Drive Racing из гоночной команды Политеха, — рассказывает механик Алексей, который тоже стал одним из гостей стенда в «Кидзании». — Надеюсь, кто-то из посетителей запомнит, что есть такая крутая гоночная команда и что работе в ней учат в Политехе. Буду очень рад, если к нам придут заинтересованные ребята. При этом инженер-механик — полноценная и нужная профессия».

«Мы показали, что действительно можно попасть в профессиональную гоночную команду, — отмечает Роман Русинов. — Например, один из студентов начинал у нас как механик, а на последнем соревновании был уже гоночным инженером. Это вопрос желания. У нас есть структура, которая позволяет сделать шаг вперёд, а дальше всё зависит от тебя, твоей мотивации. Ты можешь пробиться на международный уровень, можешь стать шеф-инженером...»

Я поинтересовался у Романа, не трудно ли ему работать с «зелёными» студентами, после того как G-Drive Racing много лет сотрудничала с инженерами и механиками из топовых гоночных команд со всего мира.

«Программа поддержки автоспорта от G-Drive как раз и направлена на то, чтобы молодые ребята получали опыт. Поэтому проблемы в том, что ты работаешь с неопытными студентами, нет. Расстраивает, если ты даёшь все инструменты, чтобы двигаться вперёд, а перспективы убивает лень. Подчеркну, что G-Drive Racing платит за работу, это не просто стажировка. Так что мне неинтересно слушать рассказы, почему мы что-то не сделали. Не успел, есть другие дела? Может, тогда лучше этим не заниматься? Так что отсев был достаточно сильный, мало кто остался, но зато остались лучшие!» — заявил Русинов.

В общем, G-Drive заходит с двух сторон: сначала зарождает у детей мечты благодаря встречам со звёздами и интересным проектам, а затем даёт старт настоящей гоночной карьере. Как справедливо отметил Русинов, главное — желание. И тогда тебе помогут стать первым во всём.

Реклама.

Рекламодатель: ПАО «Газпром Нефть»

Erid: 2RanymqZAtp