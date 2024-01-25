Ральф Шумахер рассказал, каково было выступать в Формуле-1 вместе с Михаэлем

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о своей карьере в «королевских» гонках, вспомнив при этом своего брата Михаэля Шумахера.

«Во время того, когда ты участвуешь в гонках, ты просто радуешься тому, чего достиг.

В моем случае я был счастлив недостаточно часто, но, оглядываясь назад, да, это было удивительное путешествие, которое прошли мы вдвоём (с Михаэлем Шумахером), если вспомнить, с чего все начиналось, так что да, это потрясающе, но однажды найдётся кто-то лучше, и это не имеет значения, теперь это часть истории, и я не из тех, кто слишком часто оглядывается назад.

Вот почему часто, когда я выступаю в роли эксперта, мне рассказывают о моих результатах в какой-то из гонок, а я даже не помню об этом», – сказал Шумахер в подкасте Formula For Success.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о состоянии здоровья прославленного гонщика поступает нерегулярно. В семье Шумахера информацию о его здоровье комментируют редко.