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Чемпион «Дакара» Сергей Карякин выступил на гонке в Абу-Даби под российским флагом

Чемпион «Дакара» Сергей Карякин выступил на гонке в Абу-Даби под российским флагом
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Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» российский гонщик Сергей Карякин выступил под национальным флагом на гонке Abu Dhabi Baja Challenge, состоявшейся сегодня, 27 января, в Абу-Даби (ОАЭ).

Карякин стал вторым, отстав от победителя на 12 секунд. По словам самого гонщика, занять первое место ему помешали два штрафа.

«Благодаря организаторам и компании Big Red, я смог представлять Россию на международной гонке. Здесь отличная погода. И настроение у меня отличное. Гонка однодневная, пусть даже небольшая, не ралли-марафон, как Дакар. Но в целом поучаствовать с международными гонщиками, посмотреть свое время по отношению к ним, показать себя и показать свою страну — сейчас это можно и нужно сделать, — поделился гонщик», — приводит слова Карякина «Деловой квартал».

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