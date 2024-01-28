1000-сильный BMW сразился в гонке на прямой с самой мощной Tesla

Автомобиль BMW M3 Competition сразился в дрэг-битве с самой мощной на данный момент моделью Tesla — Model S Plaid. Заезды организовала площадка AutoTrader, а выбранные для них машины соревновались как в скорости на прямой, так и в эффективности торможений.

Права на видео принадлежат AutoTrader. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале AutoTrader.

Представленный в заездах BMW M3 Competition от Tom Wrigley Performance обладает двигателем мощностью 1053 лошадиные силы. У Tesla Model S Plaid под капотом 1034 л. с., при этом электромобиль тяжелее BMW на 400 килограммов.

В первом заезде на полмили быстрее оказался BMW, затем Tesla удалось взять реванш, но в третьей, решающей битве победа осталась за немецким автомобилем с ДВС. В то же время на отметке в четверть мили — на середине дистанции — первой была Tesla: электромобиль достиг этой точки за 9,7 секунды, а BMW — за 9,8.

Напомним, ранее Tesla Model S Plaid свели в гонке с 1200-сильным Chevrolet Corvette C8 и в том случае электромобиль проехал четверть мили ещё быстрее.