Глава «Астон Мартин» рассказал, ждет ли он изменений в пелотоне в следующем сезоне

Глава «Астон Мартин» Майк Крак поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Функционер считает, то расстановка сил среди команд Формулы-1 не претерпит серьёзных изменений.

«Сейчас, в реалиях стабильного технического регламента, команды скорее пойдут по пути эволюционного развития болидов. А когда у вас есть настолько мощная машина, как у «Ред Булл», я полагаю, что в этой ситуации развиваться в этом направлении будут стараться все остальные команды.

С другой стороны, от «Феррари» и «Мерседеса» мы слышали о том, что они внесут серьезные архитектурные изменения в конструкции своих новых болидов. Конечно, нам очень интересно, к чему это приведет и что даст этим командам. Тем не менее, если посмотреть на то, как в таких условиях ситуация развивается чаще всего, мы увидим, что в условиях стабильного регламента разрывы в пелотоне начинают медленно сокращаться с каждым годом. Итак, я удивлюсь, если произойдут большие изменения в расстановке сил, которую мы сейчас имеем», – приводит слова Крака Autosport.