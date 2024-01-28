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«Феррари» поздравила Янника Синнера с победой на Australian Open

«Феррари» поздравила Янника Синнера с победой на Australian Open
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поздравила четвёртую ракетку мира Янника Синнера с победой в финале Australian Open над россиянином Даниилом Медведевым.

Фото: Социальные сети «Феррари»

«Уважение Яннику Синнеру», – написал официальный аккаунт «Феррари» в социальной сети X (ранее Twitter).

В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему Синнеру (4). Для Янника это дебютный титул чемпиона ТБШ.

Матч между Синнером и Медведвым прошёл на арене Рода Лэйвера и продлился 3 часа и 46 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Синнера 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

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