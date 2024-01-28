Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open — 2024, ведя 2:0 по сетам
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии – 2024.
В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру (4). Для Синнера это дебютный титул чемпиона ТБШ.
Титульная встреча прошла на арене Рода Лэйвера и продлилась 3 часа и 46 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Синнера 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).
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