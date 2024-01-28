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Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open — 2024, ведя 2:0 по сетам

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open — 2024, ведя 2:0 по сетам
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

В финале соревнований Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру (4). Для Синнера это дебютный титул чемпиона ТБШ.

Титульная встреча прошла на арене Рода Лэйвера и продлилась 3 часа и 46 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Синнера 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Нельзя не отметить, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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