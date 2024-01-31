BMW обновила семейство 4 Series. M4 Competition стала ещё мощнее

Компания BMW представила обновлённые автомобили 4 Series, включая купе и кабриолет M4 Competition, которые получили больше мощности. Так, в полноприводном варианте M4 Competition Coupe и Convertible теперь выдают 530 лошадиных сил — на 20 больше, чем машины предыдущей версии.

BMW M4 Coupe Фото: BMW

С таким двигателем M4 Competition Coupe разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, но максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 290 км/ч. У кабриолета лимитатор установлен на отметке 280 км/ч, а до «сотни» он разгоняется за 3,6 секунды.

BMW M4 Convertible Фото: BMW

Обновлённые машины 4 Series также отличаются иной оптикой, а также оформлением радиаторной решётки. Кроме того, в BMW подготовили новые рули, а также установили новейшую версию медиасистемы.

BMW 4 Series Coupe Фото: BMW

Выпускаться новинки будут на заводе BMW в Дингольфинге. Производство начнётся в марте 2024 года.