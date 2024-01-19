Машины BMW будут собирать человекоподобные роботы

Компания Figure, занимающаяся созданием человекоподобных роботов, объявила о партнёрстве с BMW Manufacturing. В рамках сотрудничества Figure поставит BMW роботов для сборки автомобилей. О том, сколько именно роботов будет использовать BMW и в каких именно областях, не сообщается, но известно, что пилотный проект будет запущен на американском заводе BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина.

В Figure отмечают, что её роботы способны в автоматизированном режиме выполнять сложные и небезопасные для человека задачи. Это позволит сотрудникам сосредоточить усилия на тех процессах, которые невозможно автоматизировать.

Права на видео принадлежат Figure. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Figure.

В данный момент на этом заводе работают 11 тысяч человек. В течение следующих 12-24 месяцев роботы будут обучаться с помощью нейросетей и затем позволят снизить затраты на производство и повысить уровень безопасности на заводе.

Кроме того, помимо задействования роботов, BMW и Figure будут совместно развивать технологии искусственного интеллекта, виртуализации производства и более глубокой интеграции автоматизированных механизмов.