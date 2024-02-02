Источник: «Мерседес» проиграл бы дело по ГП Абу-Даби-2021 в случае подачи иска

Команда Формулы-1 «Мерседес» с большой долей вероятности проиграла бы судебное разбирательство, если бы начала его после скандала в последней гонке сезона-2021 — Гран-при Абу-Даби, где занимавший тогда пост гоночного директора Майкл Маси допустил ошибку, в результате которой чемпионом мира впервые в своей карьере стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а не пилот немецкого коллектива Льюис Хэмилтон, сообщает GPblog.

По информации источника, прецедентом подобной ситуации может послужить ошибка организатора одной из гонок серии GT. После гонки представители одной из команд подали иск в судебные органы Испании, и результаты гонки были аннулированы. Решение не признавать итоги гонки вызвало недовольство сразу нескольких команд, которые обратились с апелляцией в Международную автомобильную федерацию, которая вынесла решение, что действия организатора гонки были верными, поэтому результаты всё-таки были признаны официально.

На основании вышеперечисленного обозреватели издания заявляют, что, скорее всего, возможный иск «Мерседеса» был бы отклонён, а результаты гонки остались бы неизменными.