Ральф Шумахер заявил, что его племянник Мик заслужил место в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что его племянник Мик имеет хорошие шансы на то, чтобы заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса» в 2025 году.

«Не думаю, что кандидатов будет слишком много. Вопрос в том, что решит Тото Вольф. Джордж Расселл, несомненно, способен заменить Льюиса и повести за собой команду, если не будет ошибаться слишком много. Но вопрос в том, кого выбрать в пару к Расселлу — опытного гонщика или обратиться к услугам молодых пилотов.

Мик совершенно точно один из лучших вариантов среди молодёжи, но на рынке также есть Карлос Сайнс, но я думаю, что он присоединится к «Ауди». Я считаю, у Мика хорошие шансы получить это место и он этого заслуживает. Рядом с Расселлом он мог бы стать пилотом с перспективой на будущее. Я в этом уверен, но необходимо, чтобы Тото Вольф думал так же. Но до сих пор я обычно слышал от него только положительные отзывы о Мике», – приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.