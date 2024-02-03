Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард в шутку предложил «Мерседесу» свои услуги опытного пилота

Култхард в шутку предложил «Мерседесу» свои услуги опытного пилота
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард обратился к команде «Мерседес» с предложением заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который будет представлять «Феррари» начиная с сезона-2025.

«Мерседес», я слышал, что в следующем году вы, возможно, будете нуждаться в опытном пилоте?» — написал 52-летний Култхард на своей странице в социальной сети.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и станет пилотом «Феррари» начиная с сезона-2025.

Култхард выступал в Формуле-1 с 1994 по 2008 год. После этого британец провёл несколько сезонов в гоночной серии DTM и в 2012 году объявил о завершении карьеры. Дэвида считают одним из лучших гонщиков в истории Формулы-1, которые не смогли стать чемпионом мира.

Материалы по теме
Фото
«Урок первый. Учимся говорить «привет». «Мерседес» опубликовал мем об уходе Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android