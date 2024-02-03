Култхард в шутку предложил «Мерседесу» свои услуги опытного пилота

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард обратился к команде «Мерседес» с предложением заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который будет представлять «Феррари» начиная с сезона-2025.

«Мерседес», я слышал, что в следующем году вы, возможно, будете нуждаться в опытном пилоте?» — написал 52-летний Култхард на своей странице в социальной сети.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и станет пилотом «Феррари» начиная с сезона-2025.

Култхард выступал в Формуле-1 с 1994 по 2008 год. После этого британец провёл несколько сезонов в гоночной серии DTM и в 2012 году объявил о завершении карьеры. Дэвида считают одним из лучших гонщиков в истории Формулы-1, которые не смогли стать чемпионом мира.